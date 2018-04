Bluvacanze Sabotino – Scegli la meta, al resto pensiamo noi!

La passione per il lavoro e la soddisfazione dei clienti ha portato nel settembre scorso Mara e Cecilia a passare dal ruolo di dipendenti a quello di imprenditrici. Così la storica agenzia viaggi Bluvacanze di piazza Sabotino 8 continua la sua storia anche se entro giugno si sposterà in corso Peschiera 186 B:

«Entrambe abbiamo una lunga esperienza – commenta Mara – e siamo sempre alla ricerca della soluzione migliore per ognuno. “Per questa estate prevediamo un ritorno di mete come il Mar Rosso e la Tunisia accanto alle intramontabili isole greche, Canarie e Baleari, ma sono in crescita anche i tour organizzati negli Usa e in Estremo Oriente».

E oltre ai viaggi, c’è anche tutta la biglietteria (aerea, navale, ferroviaria). L’agenzia è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì con orario 9.30-12.30, 15-19, il mercoledì dalle 9.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 17.

Contatti: 011.4340000

Mail: [email protected]