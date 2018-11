«Io e Boateng, due pantofolai. Conquistata dalla sua tenacia»

L'ex velina si confessa in un'intervista in cui c'è spazio per tutto, dalla relazione col marito calciatore al figlio Maddox

Dalla moda, alla tv, alle librerie. Melissa Satta ha appena debuttato con l’autobiografia “M come Melissa” (Mondadori), dove racconta la sua vita dall’infanzia a Boston alla passione per lo sport, la moda e i social network, il compagno Kevin Prince Boateng e il figlio Maddox. Il suo mantra è questo: «Guardo avanti e guardo in alto». Come darle torto: donna intraprendente e geniale, ex velina e oggi una delle più famose showgirl e modelle italiane, si è affermata nel mondo della moda, poi nel teatro e nella televisione. Il successo è immediato e anche sui social arriva a conquistare numeri da capogiro, con oltre

3 milioni di follower su Instagram. Da qui l’idea di coltivare e rafforzare il rapporto con i

suoi numerosissimi fan attraverso le pagine di un volume.



Melissa, il tempo che passa la spaventa?

«Ogni tanto penso che vorrei conservare la mia età (32) per sentirmi sempre in forze, ma non la vivo male. I trent’anni sono una splendida età ma i quaranta dicono siano ancora meglio. Di sicuro ho più paura dell’aereo».



Pur lavorando lei scrive che si impegna molto anche in casa.

«Mi piace far star bene tutti, mio marito, mio figlio e anche il nostro adorato cane Pancho. Quando Kevin torna dal lavoro, voglio che tutto sia bello, preciso, perfetto. Adoro cucinare e preparare i suoi piatti preferiti. Ci tengo molto».



Come definirebbe lei e Kevin?

«Due pantofolai».



Eppure siete due grandi sportivi…

«Io ho sempre fatto di tutto: giocavo a calcio e ho fatto karate a livello agonistico per qualche anno. Poi andavo in mountain bike, con i rollerblade, facevo equitazione: da

piccola facevo davvero di tutto ed essendo cresciuta in Sardegna avevo la possibilità di stare in mezzo alla natura e di fare tantissimi sport che magari in città sarebbero stati più complicati. D’estate faccio wakeboard, mentre durante l’anno la città mi impone attività diverse: palestra, crossfit, boxe, tennis».



È vero che quando vi siete conosciuti lui è rimasto folgorato mentre lei non ne voleva sapere?

«Non gli ho dato subito il mio numero. E questo l’ha un po’ spaventato. Allora vivevo tra l’Italia e l’America. Quando l’ho conosciuto gli ho spiegato che stavo partendo per gli Stati Uniti per un periodo lungo, facendogli capire che non era cosa… Invece è riuscito a farmi cambiare idea. È stato tenace, non ha mollato il colpo».



Voi siete un mix di culture: parlate molte lingue?

«Maddox inglese e italiano, e capisce un po’ di tedesco perché è nato in Germania quando Kevin giocava nello Schalke. Io mi sento di madrelingua italiana, ma parlo bene inglese. Kevin è quello più portato per le lingue: tedesco, inglese e italiano sono perfetti».



Il suo rapporto con i social?

«Sui social si legge di tutto, sono le porte aperte allo zoo: permettono a chiunque di poter offendere liberamente, nascosti da profili fake o privati. Io prendo tutto con le pinzette da sopracciglia. Al di là di questo ho un mio blog, www.melissasatta.com».



Come mai ci sono tante donne sarde che hanno sfondato nel mondo dello

spettacolo, da Valeria Marina a Giorgia Palmas, da Elisabetta Canalis a lei?

«La nostra è una terra speciale, saranno le cose che mangiamo, l’aria che respiriamo. Abbiamo dei geni molto forti, un alto tasso di longevità, le mie bisnonne ci hanno lasciato quando sfioravano i cento…».