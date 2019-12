Boato all’alba getta i residenti giù dal letto: carrozzeria distrutta dalle fiamme [FOTO]

Gli scoppi provocati dal materiale bruciato, hanno svegliato gli inquilini delle palazzine di via Luserna. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma uno degli edifici è stato evacuato

E' successo questa mattina in via Revello a Torino

Boato all’alba in via Revello 43 a Torino: va a fuoco una carrozzeria. L’incendio, sulle cui cause indagano i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia Mirafiori, per fortuna, non ha provocato né feriti, né intossicati, ma solo momenti di forte apprensione e paura. Nessun altro edificio è rimasto coinvolto dal rogo poi spento dai pompieri.

IL BOATO SVEGLIA I RESIDENTI DELLE PALAZZINE

Gli scoppi fragorosi provocati dal materiale bruciato all’interno dell’officina meccanica, hanno gettato giù dal letto gli inquilini delle poco distanti palazzine di via Luserna di Rorà 11. Uno degli edifici, quello più vicino al luogo dell’incendio, è stato evacuato per precauzione.

NESSUNO E’ STATO MEDICATO AL PRONTO SOCCORSO

Tuttavia, una volta messa in sicurezza l’area, tutti i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Visitati sul posto dal 118, non è stato necessario per loro ricorrere alle cure ospedaliere.

ANCHE I MEZZI DEL 118 SUL POSTO

Con i vigili del fuoco, intervenuti in via Revello con numerose squadre, sono giunti anche i militari dell’Arma chiamati ora a fare luce sulle cause del rogo.