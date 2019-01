È un nome fortunato, inventato dopo un aperitivo fra amici del suo storico titolare, Gianni. «Siamo nati nel 2007, cercavamo un nome famoso che ci potesse piacere legato a un animale», spiegano dal Bobbi Mai Solo, una vera boutique per i nostri amici a quattro zampe nel cuore di Nichelino. Un nome che sa di slogan, per questo esercizio che vuole fortemente fare il possibile per accontentare cani, gatti e i loro padroni. Da sottolineare, infatti, l’introduzione del complemento arredo per la casa e la bigiotteria a tema animale per le donne, una novità di questo natale 2018. E per i pelosetti, si trovano invece panettoni e pandori, molto soffici, ovviamente privi di zucchero e con un po’ di canditi. A disposizione tutte le cure necessarie per la toelettatura in un ambiente caldo e in questo periodo arredato a tema natalizio.

Bobbi Mai Solo, Nichelino via Torino 113

Telefono: 011.6290797

Orario: 9-12,30; 15,30-19,30. Lunedì 15,30-19,30