“Bocca di Rosa e altre storie”. Omaggio a Fabrizio De Andrè

L’11 gennaio del 1999, esattamente vent’anni fa, se ne andava per sempre Fabrizio De Andrè. Ironia della sorte, proprio nel giorno dedicato a Sant’Ilario. Come il nome del paesino che, tra scetticismo ed ironia, accolse “Bocca di Rosa”, la prostituta destinata a portare parecchio scompiglio. Con lo spettacolo “Fda. Bocca di Rosa e altre storie”, con Bruno Maria Ferraro, questa sera, dalle 21, presso il Cortile del Cavaliere del Forte di Exilles, si conclude l’edizione del Festival “Teatro e Letteratura”, che ha tenuto compagnia ai turisti arrivati fino al forte, con allestimenti teatrali e affabulazioni letterarie. Quest’ultimo recital ideato e curato da Ivana Ferri, si basa oltre che sui testi dello stesso cantautore genovese, sulle testimonianze degli amici di De André, da Michele Serra a don Ciotti, passando per colei che fece conoscere la beat generation in Italia ovvero Fernanda Pivano. E poi ancora Carla Corso, Vincenzo La Manna e Alessandro Gennari. Spunti verranno anche dal poeta americano vissuto tra Otto e Novecento Edgar Lee Masters, che ispirò a De André il concept album “Non al denaro, non all’amore, né al cielo”. Tra tanti tributi e omaggi riguardanti il cantautore italiano per eccellenza, quello scritto da Tangram Teatro ha il merito della primogenitura. “Fda e altre storie”, infatti debuttò nel 1999, a pochi mesi dalla morte dello stesso De André. Quasi come se si avvertisse l’urgenza di fermare emozioni e sentimenti, di fronte alla perdita di un personaggio che ha segnato profondamente quarant’anni di cultura popolare italiana. E allora ecco apparire dalla fantasia i quattro pensionati di “La città vecchia” o la figura dei due ladroni, protagonisti dell’lp “La buona novella”, basato sui Vangeli apocrifi. Un’avventura, quella di “Fda” che nell’arco di questi vent’anni è stata applaudita in lungo e in largo per tutti i palcoscenici e in ogni situazione possibile. Una galleria di storie, personaggi e “tipi” particolari che si possono incontrare. Re e persone umilissime, come “Carlo Martello” o “Il fannullone” al centro delle canzoni scritte a quattro mani da De André con l’amico di sempre Paolo Villaggio. Sovrani e prostitute, santi e ubriaconi, giudici nani e persone scomparse che da secoli “dormono sulla collina”.