Bocciofila liberata a metà. «Ora sgomberate i bagni»

Sgombero a metà in piazza d’Armi, dove la bocciofila “Baraonda” di corso Monte Lungo è stata finalmente liberata dalla presenza ingombrante degli abusivi. Dopo la denuncia sulle nostre pagine la scorsa settimana, i vigili urbani sono intervenuti e hanno intimato agli occupanti di fare fagotto e andare via. Ora sul posto non ci sono più né tenda né falò e i frequentatori della bocciofila possono riprendere tranquillamente le loro normali attività.

Dove invece l’occupazione continua è pochi metri più in là, nel gabinetto che si trova di fronte alla stazione dei carabinieri borgo San Secondo. Il bagno pubblico, che tra l’altro era stato fatto ristrutturato anni fa dai giocatori della vicina bocciofila Pensionati, è diventato di fatto proprietà privata di un paio di abusivi, che vi stazionano dentro tutto il giorno impedendo agli altri di accedervi. Fuori c’è una bicicletta con un portapacchi e dentro, dove la puzza è diventata insopportabile, è stata piazzata una sedia.

Disagio che ormai dura da quasi due settimane, nonostante la polizia municipale sia stata allertata dai frequentatori del parco in diverse occasioni. Il caso è finito anche sul tavolo della circoscrizione Due durante l’ultima riunione in consiglio, grazie all’interessamento della consigliera del Gruppo misto di minoranza, Caterina Scomazzon. Dunque, si spera presto in un intervento risolutivo. «Nessuno osa più avvicinarsi a quel gabinetto – lamentano i giocatori della bocciofila Pensionati – ma il fatto grave è che questa situazione dura ormai da quindici giorni. I vigili urbani passano in continuazione per fare le multe alle macchine posteggiate, e siamo anche di fronte al comando dei carabinieri. Noi abbiamo già dovuto mandare via i clochard che dormivano al mattino sulle nostre panchine. Ora quanto dovremo aspettare per vedere un intervento in quel bagno?».