Bocconi avvelenati nei parchi: la polpetta ha ucciso un cane

Torna l’incubo delle polpette chiodate e dei bocconi avvelenati nei parchi cittadini. A lanciare l’allarme sono i padroni di cani che, portando a spasso i loro amici a quattro zampe, hanno trovato i famigerati bocconi. Alcuni, per fortuna, sono riusciti a evitare che il proprio animale li mangiasse. Altri, purtroppo, non sono riusciti né a evitarne l’ingestione né a riconoscere il sintomo dell’avvelenamento.

Proprio durante una delle sue passeggiate, ha trovato la morte Kiki, un cucciolo che ha ingerito un boccone avvelenato e quel che è certo è che a Rivalta gli episodi si ripetono ciclicamente, mettendo in allarme i proprietari di cani e gatti perché, a volte, chi vuole avvelenare lo fa con metodo, buttando bocconi che nascondono chiodi o veleno per topi anche all’interno di giardini privati. Le zone più colpite, restano comunque il parco lungo il Sangone e quello vicino al Castello.

«Si tratta di un problema grave – spiega Elisa, portavoce della protesta – perché questi bocconi spesso sono nascosti nell’erba e quindi è impossibile vederli quando si porta a spasso il proprio cane. Vorrei anche far presente che i parchi sono frequentati soprattutto dai bambini, e il fatto di gettare i bocconi può essere pericoloso anche per loro. Ciò che chiediamo è un po’ di prevenzione e qualche deterrente che metta in allarme chi compie questi gesti».

Certo non è facile individuare i colpevoli, ma ora la questione è arrivata anche in Comune. «Spesso questi episodi capitano nei parchi pubblici che, vorrei ricordare, sono sorvegliati da telecamere – spiega il vicesindaco, Sergio Muro -. Chi trova i bocconi oltre a portarli dal veterinario per la verifica lo segnali anche alla polizia municipale perché è possibile che attraverso la visione delle telecamere si possa individuare gli autori di gesti assolutamente da condannare. Occorre però farlo subito, perché le telecamere registrano per un tot di giorni e poi si sovrascrivono. Il controllo sociale è indispensabile: chi vede lo dica».