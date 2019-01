E’ “Bohemian Rhapsody” mania. Tutti in sala per cantare i Queen

Non si arresta il successo di “Bohemian Rhapsody”, il film evento su Freddie Mercury, leader dei Queen, diretto da Bryan Singer e da oltre due mesi nelle sale italiane. Una pellicola che, non solo è stato il film più visto del 2018 nel Belpaese, ma che si è anche da poco aggiudicato due Golden Globe, come miglior film dell’anno nella categoria drama, e quello per il miglior attore protagonista, ovviamente Rami Malek. E adesso? Adesso, a tutti i torinesi che ancora non hanno potuto assistere alla proiezione del film o a quelli che lo vogliono rivedere, non resta che mettersi a cantare. Lo potranno fare il 22 e il 23 gennaio quando “Bohemian Rhapsody” approderà nelle sale in versione sing-along o per, dirla più volgarmente, in versione karaoke. In sostanza, mentre sul grande schermo verranno proiettate le immagini del film, sulle parti cantate scorreranno in contemporanea le parole dei brani via via interpretati da Rami Malek in modo tale che l’intera platea possa cantare come se fosse essa stessa parte della storia.

Un’iniziativa già realizzata nei giorni scorsi negli Usa e precedentemente in Corea e in entrambi i casi, manco a dirlo, il successo è stato enorme.

Le sale torinesi che parteciperanno all’iniziativa sono quelle del circuito Uci Cinema e di quello del The Space. A queste, per ora, si aggiunge il cinema Ambrosio di corso Vittorio Emanuele II, 52, ma certamente ci saranno anche altre sorprese.

Il film, nato in sordina con diversi problemi durante la fase di lavorazione tanto che a un certo punto lo stesso Singer fu praticamente “licenziato”, ha commosso il mondo. Merito di una sceneggiatura perfetta e di una regia che punta dritto al cuore. Merito della maestosa interpretazione di un Rami Malek quasi identico nelle movenze al mitico Freddie. La storia nasce da qualche parte nelle suburb londinesi, si legge nella sinossi. Freddie Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May (chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo con la sua verve e la sua capacità vocale, l’avventura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) diventano i Queen e infilano la gloria malgrado (e per) le intemperanze e le erranze del loro leader: l’ultimo dio del rock and roll. Un lungo viaggio musicale e romantico che parte nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Un viaggio che potrebbe finire ora dritto dritto a Hollywood.