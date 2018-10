Bomba carta durante il derby con il Toro: 2 anni 8 mesi al tifoso della Juve

Condanna confermata in Corte d'appello

La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna a 2 anni e 8 mesi per Giorgio Saurgnani, il 31 enne tifoso bergamasco della Juventus che, secondo l’accusa, il 26 aprile del 2015, durante il derby tra Torino e Juventus, lanciò una bomba carta verso il settore occupato dai tifosi granata, undici dei quali rimasero feriti.

PENA CONFERMATA IN APPELLO

In primo grado – la sentenza era stata pronunciata nel febbraio del 2017 – Saurgnani era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, a fronte di una richiesta di 7 anni avanzata dal pm. La pena è stata confermata stamattina in appello, dopo che il pg Sabrina Noce aveva chiesto 4 anni.

MA SAURGNANI HA SEMPRE NEGATO

Saurgnani, che non ha mai fatto parte di gruppi organizzati ma che secondo le indagini della polizia e della procura, era legato a una compagnia di amici dedita a violenze in occasione di partite di calcio, si è sempre detto estraneo alla vicenda.