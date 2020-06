Bomba d’acqua nel Torinese: alberi abbattuti, strade trasformate in fiumi. Allagati cantine e scantinati

Danni a Baldissero e San Mauro dove numerose auto sono rimaste bloccate in un sottopassaggio

Emergenza maltempo nel Torinese, in particolare a San Mauro, Baldissero Torinese, Rivodora e Superga dove nel pomeriggio si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua che ha trasformato le strade in fiumi allagando cantine e scantinati. Numerosi anche gli alberi abbattuti.

AUTO INTRAPPOLATE NEL SOTTOPASSAGGIO

Critica la situazione a San Mauro, dove alcune auto sono rimaste intrappolate nel sottopassaggio di via Martiri della Libertà ed è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per liberarle. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

UN RIO E’ ESONDATO

Sempre a San Mauro, un rio è esondato tra via via Sesia e via delle Pietre. Si sono verificati anche alcuni smottamenti.

PROSEGUE L’ALLERTA GIALLA

Diversi gli interventi da parte dei pompieri un po’ in tutto il territorio della provincia torinese, in particolare a Rivodora, frazione di Baldissero. Una frana ha isolato strada Tetti Ronco, impedendo l’accesso ad una abitazione. E’ stato il proprietario, rimasto bloccato in casa, a lanciare l’allarme.

DISTRUTTO IL MANTO STRADALE

In via Torino, sempre a Rivodora, è esondato il rio, allagando la strada, le cantine e i garage. Il manto stradale ne è uscito piuttosto malconcio.

PROSEGUE L’ALLERTA GIALLA

Nel frattempo prosegue l’allerta gialla diramata da Arpa Piemonte per oggi e domani, quando sono previsti “rovesci e temporali diffusi” accompagnati da “grandine e raffiche di vento forte”.