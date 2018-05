Bomba dell’ultima guerra in via Nizza, novantenne ricorda: “Le vedevo scoppiare…”

“Questa è una sciocchezza. Io ho 90 anni e la guerra l’ho vissuta. Sono fuggita dalle bombe, le ho viste scoppiare e creare enormi crateri”. Maria Mantoan, di origine veneta, è tra gli sfollati al Palavela per le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale riaffiorato a Torino in via Nizza, zona Lingotto. La donna abita a non molta distanza dal luogo del ritrovamento e, come altre duemila persone, è stata evacuata.

IL RICORDO DEI BOMBARDAMENTI

“Quando iniziavano i bombardamenti – racconta – suonava la sirena e noi dovevamo scappare”. Al Palavela la Protezione civile ha ha allestito un centro d’accoglienza dotato di generi di prima necessità.