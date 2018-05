Ordigno dell’ultima guerra al Lingotto, al via le operazioni di disinnesco: la bomba sarà “tagliata” [LE FOTO]

Artificieri al lavoro. La zona compresa tra via Nizza sino all'incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso Spezia è stata evacuata

Sono iniziate questa mattina a Torino le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly nella zona del Lingotto. Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito metteranno in sicurezza la bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo.

ZONA EVACUATA, CHIUSI GAS ED ELETTRICITA’

La zona compresa tra via Nizza sino all’incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso Spezia è stata evacuata e sono state sospese le erogazioni del gas e dell’energia elettrica; bloccate anche la circolazione ferroviaria e il traffico aereo. Le operazioni, che gli addetti definiscono di difficoltà di livello 8 su 10, sono coordinate dal capitano Elvio Pascale.

TRECENTO SFOLLATI AL PALAVELA

Sono circa trecento, a Torino, i residenti nella zona del Lingotto portati al Palavela dopo essere stati allontanati dalle loro abitazioni. Nella struttura la Protezione civile ha allestito un centro d’accoglienza, dotato di assistenza e di generi di prima necessità. Una ventina i disabili trasportati dalle ambulanze della Croce Rossa.

BOMBA AMERICANA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

“La bomba, un ordigno americano aereo della Seconda Guerra Mondiale, è scesa perpendicolare al terreno, non si è attivata ed è risalita – spiega il maggiore Federico Pirola, coordinatore della squadra artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori.

DISINNESCO ORDIGNO, GENIO: “205 CASI NEL 2017”

“L’anno scorso abbiamo fatto circa 113 operazioni e 250 disinneschi” rivela il colonnello Emiliano Vigorita, comandante del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito. “I numeri – prosegue – sono sempre abbastanza alti, principalmente nelle aree che, nella Seconda Guerra Mondiale, sono state interessate dai bombardamenti. Qui l’incognita è data dallo stato di conservazione dell’ordigno. Le bombe sono fatte per esplodere e il fatto che questa sia inesplosa significa che qualcosa non ha funzionato. Bisogna capire cosa”.

GLI ARTIFICIERI: “NECESSARIO TAGLIO”

Gli artificieri hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, ovvero quella davanti, non si è staccata. Ora, con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia, procederanno al taglio dell’ordigno. La parte posteriore della bomba verrà trasportata al poligono militare di San Maurizio Canavese, dove sarà fatta esplodere. La parte anteriore sarà fatta deflagrare, circostanza, quest’ultima, già paventata in mattinata dal capitano Pascale.

COMUNE ATTIVA CENTRO COC

Nel frattempo Palazzo Civico ha reso noto che è attivo a Torino, fin dalle prime ore di oggi, il Coc (Centro Operativo Comunale), nella sede della Protezione Civile di via delle Magnolie 5. Lo comunica una nota di Palazzo Civico. “Nella Sala operativa – si legge – vengono monitorate in tempo reale tutte le operazioni di sgombero e di sicurezza attivate nella zona del Lingotto. Il Coc è formato da protezione civile, vigili del fuoco, polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, 118, Asl, Cri, Rfi, Gtt, Smat, Iren, Italgas, Telecom, Vodafone, Wind, autorità aereo portuali, volontariato e strutture di supporto comunali”.

AMBULANZE E VOLONTARI SUL POSTO

Anche l’Anpas Croce Verde Torino partecipa alle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico nella zona del Lingotto mettendo a disposizione 4 ambulanze di base, due furgoni per il trasporto delle persone disabili e 25 volontari per l’assistenza sanitaria e l’evacuazione dei cittadini. La Croce Verde Torino, aderente all’Anpas, è un’associazione di volontariato fondata nel 1907 che opera nel capoluogo e nei comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Cirié, San Mauro e Venaria Reale.