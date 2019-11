Bomba ritrovata in via Nizza, domenica il disinnesco

Nella mattinata di domenica sarà fatta brillare la bomba ritrovata la scorsa settimana nel corso di alcuni scavi in via Nizza, a Torino, non lontano dal cavalcavia di corso Sommelier. I confini della zona rossa e gialla saranno definiti una volta pronta la relazione del Genio militare.

Chi abita nella zona compresa nella fascia rossa dovrà allontanarsi per tutto il periodo necessario al disinnesco, evacuazione non necessaria – invece – per chi rientrerà nel perimetro della zona gialla, comunque a rischio.

Sono circa 5mila i residenti compresi potenzialmente nel raggio d’azione della bomba, un ordino bellico sganciato da un aereo inglese nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Oltre alla chiusura di via Nizza, previste limitazioni anche per metropolitana e treni. Probabile pure un cambio di rotta per gli aerei, almeno in concomitanza con la bonifica dell’area.