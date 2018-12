Con il Capodanno ormai alle porte, si sono intensificati i controlli della polizia per impedire la vendita di botti illegali. L’attività predisposta dal questore di Torino, Francesco Messina, ha prodotto risultati notevoli, perché, negli ultimi giorni, sono stati sequestrati oltre 400 chilogrammi di fuochi d’artificio non a norma.

Inoltre gli agenti hanno sequestrato ingenti quantità di prodotti esplodenti classificati in categoria F4, ovvero botti che presentano un rischio potenziale elevato e che possono essere venduti solo nelle fabbriche di produzione e solo a persone in possesso di abilitazioni professionali specifiche.

IL VIDEO:

NON SOLO BOTTI…

In manette è finito un italiano di 66 anni, V.Q., per il reato di detenzione illegale di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi e aggressivi chimici. L’uomo era già stato arrestato nel 2015 per lo stesso tipo di reato ed era attualmente sottoposto alla misura della messa in prova presso la Protezione Civile in relazione al reato di pedofilia accertato sempre nello stesso anno.

Il 66enne vendeva botti in un locale abusivo in via Verolengo, dove – oltre a fuochi pericolosi – sono stati trovati una pistola calibro 36, 54 cartucce, 4 sfollagente telescopici, 3,5 chili di polvere e 4.680 euro.

CONTROLLI AL MERCATO RIONALE.

Nel mercato rionale di piazza della Vittoria angolo via Villar sono poi stati fermati due italiani, entrambi di 44 anni, che esponevano su un banco per la vendita svariati pirotecnici, tra i quali materiale esplodente di categoria F2, non vendibile in forma ambulante, 119 confezioni di materiale pirotecnico senza indicazioni e 95 confezioni di petardi Super Magnum. In via Boccardo i due conservavano oltre cento chili di botti.

BOMBE CARTA AD ALPIGNANO.

In un alloggio ad Alpignano gli agenti della polizia amministrativa e sociale hanno sequestrato 340 bombe carta per un totale di 120 chili e denunciato due italiani.

FABBRICA CLANDESTINA A IVREA.

A Ivrea è stata scoperta una fabbrica clandestina di materiale esplosivo di circa 400 metri quadrati. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ivrea, il reparto prevenzione crimine di Torino e le squadre degli artificieri e dei cinofili specializzati nella ricerca di armi ed esplosivi. Cinque persone, tutte italiane, sono state denunciate per produzione e commercio clandestino di esplosivi, ricettazione e sostituzione di persona. La merce veniva confezionata utilizzando il marchio di una ditta che produce realmente fuochi di artificio. Sono in corso indagini finalizzate a scoprire eventuali altri membri della banda e la destinazione di questa ingente produzione (centinaia di chili).

L’intera operazione durata diversi giorni ha consentito di sequestrare:

Lo stabile in cui veniva svolta l’attività clandestina, situato davanti ad un’azienda di Energia e Gas, con connessi pericoli di deflagrazioni;

2 furgoni utilizzati per il trasporto delle presse idonee per assemblare le componenti utilizzate per produrre la polvere da sparo, nonché per trasportare il prodotto lavorato al committente;

1 auto appartenente a uno degli indagati con la quale venivano trasportati i botti da vendere al dettaglio previa dimostrazione come è stato appurato dai pedinamenti eseguiti;

50 candelotti esplosivi super Cobra 6 con l’etichetta il cui principio attivo di polvere pirotecnica presente equivale a più di 50 grammi ognuno.

UN ARRESTO IN PIAZZA FORONI.

Infine gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno arrestato un ragazzo italiano 25 anni, G.M., con precedenti di polizia, per detenzione illegale di armi o parti di esse, di munizioni, di esplosivi o aggressivi chimici. Il giovane è stato stanato al mercato rionale di piazza Foroni mentre vendeva 22 grossi petardi privi di etichetta per un totale di circa 800 grammi e 8 fontane pirotecniche.