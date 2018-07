Bombola di gpl esplode sul balcone: 65enne ferito, finisce al Cto

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. L'uomo è rimasto ustionato alle braccia e al torace: non è in pericolo di vita

Il rogo in una palazzina di via San Domenico Savio a Riva presso Chieri

Un incendio è divampato a Riva presso Chieri (Torino), in una palazzina in via San Domenico Savio. E’ successo questa mattina. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.

USTIONATO 65ENNE: NON E’ IN PERICOLO DI VITA

A quanto si apprende, un uomo di 65 anni, residente in quello stabile, sarebbe rimasto lievemente ustionato alle braccia e al torace. Ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita.

BOMBOLA DI GPL IN FIAMME SUL BALCONE

Le fiamme, secondo quanto accertato dai pompieri, sarebbero partite, per cause ancora da verificare, da una bombola di gpl lasciata su un balcone al primo piano dell’edificio.