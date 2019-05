Una bonifica per l’ex Materferro: «Spariti i clochard e i coniglietti»

Addio a grate divelte per permettere il passaggio dei disperati e al via vai di conigli. Per l’ex Materferro, nella confluenza tra corso Lione, corso Mediterraneo e via Mauri,erfetto, è arrivato il tempo delle pulizie di primavera. I soliti mucchi di rifiuti che hanno finito per trasformare un vecchio cantiere in un rifugio sono acqua passata. Basta transitare a cavallo tra le Circoscrizioni 1 e 3 per vedere come sia stato messo in atto un primo intervento di messa in sicurezza dell’area. Certo non stiamo parlando di una riqualificazione vera e propria ma senza ombra di dubbio di un intervento che non potrà che far bene al territorio.

Sette anni di abbandono avevano di fatto portato alla luce nuove problematiche, protette in parte da alcune reti di recinzione. «Da anni aspettiamo una riqualificazione» attacca un passante. Almeno dalla primavera del 2011, quando alcuni residenti del quartiere organizzarono una copiosa raccolta firme per dire no alla costruzione di due torri nell’ex area Materferro. Intanto la baracca con i clochard è sparita nel nulla. E l’ingresso utilizzato dai disperati è stato “murato” con una grossa recinzione che ora tiene a bada eventuali curiosi.

«Un passo in avanti» dichiarano i cittadini. Ma l’impressione è che le cose, ancora una volta, andranno molto per le lunghe. Sì perchè quei due grattacieli che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, avrebbero dovuto sorgere tra corso Lione, corso Mediterraneo e via Mauri, sembrano spariti dai radar. Insieme a negozi, parcheggi sotterranei e un grande parco. Fallita l’impresa la grana è tornata nelle mani del Comune di Torino. E negli ultimi due anni è successo di tutto e di più. Prima l’incredibile invasione dei coniglietti (ancora presenti) poi l’arrivo dei senzatetto. Con la speranza che la bonifica sia solo il primo atto.