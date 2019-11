Una bonifica per il viadotto: «Ora stop a rifiuti e incendi»

Al via la bonifica del viadotto ammalorato di corso Sacco e Vanzetti. La notizia è emersa nelle scorse ore al termine di un sopralluogo-incontro concordato con Circoscrizione 4, polizia municipale, ispettorato del Verde e Amiat e con una parte degli affittuari del terreno occupato. «E’ stata intimata la pulizia dell’area – ha precisato il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato – lasciando uno spazio per permettere ad Amiat e al Comune di intervenire». Ed evitare, così, il ritorno dei clochard. Ci vorrà qualche settimana per rivedere lo spazio sotto il ponte ripulito dalle masserizie che si sono accumulate nel corso degli anni.

I privati si preoccuperanno di pulire l’area di loro competenza. Mentre alla Città toccherà la messa in sicurezza dell’area bruciata che verrà messa in sicurezza per evitare nuovi incendi. Ad essere rimossi saranno doghe, brandine e altro materiale potenzialmente a rischio incendio. Verrà anche impedito ai senzatetto di potersi riposizionare. «Un intervento che ci lascia speranzosi per il futuro – continua Cerrato -. In questo modo non dovrebbero più esserci problemi di sorta». Precedentemente Palazzo Civico aveva dato il suo ok per il progetto esecutivo per il rinforzo strutturale del viadotto Sacco e Vanzetti. Un intervento ormai indispensabile, visti i continui incendi che avevano minato la stabilità della struttura. In corso Sacco e Vanzetti l’intervento più significativo prevede lavori su un totale di quindici campate danneggiate dai roghi ai rifiuti.

Il primo incendio risale al 23 dicembre del 2017, quando le fiamme partite da un cumulo di rifiuti causarono la chiusura della struttura per diverse settimane. Un secondo rogo si verificò dopo pochi giorni mentre il terzo, e ultimo, è storia recente. Causato da alcuni clochard che nel tentativo di scaldarsi hanno dato fuoco ai piloni. Grazie al progetto avallato sarà possibile realizzare le opere di consolidamento strutturale necessarie al ripristino definitivo della struttura