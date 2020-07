Bonucci: “Lo scudetto più bello. Con Sarri un percorso nuovo e difficile, ora sotto col Lione”

Il primo a parlare nella notte della festa della Juventus è Leonardo Bonucci: “Questo scudetto è il più bello perché è stato il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, con tante difficoltà, più di quelle che si possano vedere da fuori. Abbiamo dato sempre noi stessi durante tutto l’anno, che è stato molto complicato fuori dal campo, per quello che ha vissuto il mondo in questi mesi”.

La svolta alla ripresa del campionato dopo la sosta forzata e dopo le batoste in Supercoppa e Coppa Italia: “Ci abbiamo messo la testa, avevamo voglia di ricominciare”, prosegue Bonucci. “Questo scudetto lo abbiamo voluto con tutto noi stessi, volevamo dare soddisfazioni alla società, ai tifosi, a chi in questi mesi ci ha salutato e ha fatto il tifo per noi dall’alto”.

Quindi sui tifosi e sulle difficoltà a entrare nei meccanismi del sarrismo: “È stato brutto senza pubblico, ma il presidente Agnelli, Nedved, Paratici ci hanno sempre spinto ad andare avanti. La filosofia che ha portato il nuovo tecnico è stata difficile da interpretare a volte, ma ora voltiamo pagina: siamo già proiettati alla grande sfida diretta col Lione“.