Bonucci, presto ancora papà: “Arrivi al momento giusto”

Terzo figlio in arrivo per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, tornato ‘a casa’ in estate dopo la parentesi al Milan, ha annunciato la gravidanza della moglie Martina con un toccante messaggio su Instagram: “E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza… Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori.. Arrivi Tu alla Vita”.