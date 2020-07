Nei supermercati una volta andava per la maggiore la formula 3×2. Per rilanciare il turismo piemontese, Regione e albergatori hanno deciso di fare ancora meglio: il 3×1. Paghi una notte, dormi tre. Una formula che a pochi giorni dal suo avvio sembra funzionare, anche se ancora manca una vera campagna pubblicitaria fuori dai confini piemontesi.

A fare la parte del leone, con una gran varietà di strutture che hanno aderito alla proposta, c’è Bardonecchia: «Abbiamo già circa 200 notti vendute – annuncia Giorgio Montabone, presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia – e so che anche in bassa Valle gli albergatori sono soddisfatti».

Per Bardonecchia, l’alta Valle di Susa e per tutte le stazioni sciistiche piemontesi l’occasione è doppia, perché il bonus si può acquistare fino al 31 agosto ma si ha tempo di consumarlo fino al 31 dicembre 2021: questo significa che potrebbe portare turisti in montagna non solo in questa difficile estate ma anche nella prossima stagione sciistica.

«È un’ottima occasione soprattutto per chi vorrà venire in montagna a ridosso dell’alta stagione – conferma Montabone – perché con un investimento davvero minimo si può fare un week end lungo. Nell’alta stagione si potrebbe invece avere qualche difficoltà a trovare posto perché non tutte le strutture accettano il voucher».

I dati totali diffusi qualche giorno fa dalla Regione, dopo appena una settimana dall’avvio dell’iniziativa, parlavano di più di mille pacchetti già venduti, in particolare per il lago Maggiore, per le colline Unesco di Langhe e Monferrato e per la città di Torino con le sue valli. Numeri che potrebbero aumentare molto velocemente: «Per ora abbiamo prenotazioni da Piemonte, Liguria e Lombardia – spiega Montabone – per il semplice motivo che al di fuori di queste regioni l’offerta ancora non è nota. Sappiamo però che la Regione sta preparando una campagna pubblicitaria e pensiamo che con quella i numeri saliranno di molto, soprattutto dalla Francia e dalle altre regioni italiane».

La pubblicità non è l’unica cosa che ancora si attende dalla Regione: «Una delle tre notti è offerta dagli albergatori, l’altra dalla Regione – spiega Montabone – ma da piazza Castello ancora non ci hanno fatto sapere quando arriveranno i pagamenti». Montabone però è ottimista: «Non è un problema, sappiamo che arriveranno ed è solo questione di giorni per saperne qualcosa in più».

«I voucher funzionano perché offrono un vantaggio immediato e consistente a chi li acquista e allo stesso tempo immettono risorse reali e istantanee nel nostro sistema turistico e ricettivo, che è uno dei settori più colpiti dalle conseguenze dei mesi di lockdown – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Turismo Vittoria Poggio -. Adesso che siamo ripartiti, però, il Piemonte è pronto ad accogliere i turisti di ogni parte del mondo con la sua ospitalità “singolare”, come dice il claim della nostra campagna di promozione. Significa la certezza di una vacanza in sicurezza in luoghi unici e dalla bellezza suggestiva e mai scontata».

In generale, considerato il prezzo medio di 90 euro a notte per una camera doppia, il valore dei voucher acquistati in Piemonte è già superiore a qualche centinaio di migliaia di euro. Per acquistare il proprio voucher è sufficiente andare sul sito www.visitpiemonte.com, scegliere il territorio di proprio interesse e seguire le istruzioni fornite a video da ogni singolo consorzio turistico.