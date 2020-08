Bonus malus

Niente come uno “scandaletto” politico da ombrellone per rilanciare l’idea del taglio dei parlamentari, potrebbe dire qualcuno. Dimenticando, però, che far funzionare meglio la macchina Paese, la sua politica, non è questione di quantità bensì di qualità, quella che forse abbiamo lasciato un poco per strada… Dove nasce questo grande pasticcio dei bonus per le partite Iva che avrebbero incassato anche tre parlamentari, alla faccia del loro notevole emolumento? C’è chi se la prende con la norma scritta male, chi con la mancanza di controlli incrociati, chi direttamente con l’Inps che ha svelato il tutto. Non c’è dubbio che quel bonus andava erogato e velocemente e non è escluso che la norma si potesse scrivere meglio (tutto si può far meglio, anche con la fretta), così come non è escluso che si potesse fare qualche controllo in più. A leggere i commenti, non solo in Rete, sembra di essere tornati al periodo vulcanico dei rimborsi ai consiglieri regionali, alle fatture di ristoranti e centri termali, ai biglietti ferroviari raccattati a caso nelle stazioni: indignazione anticasta ai massimi livelli (qualcuno ci ha costruito la propria fortuna). La domanda che un candido si porrebbe è questa: ma di quanto hai bisogno per vivere, deputato o senatore? Chissà che risposta otterrebbe, forse quella che la politica ha un costo. Ma non dobbiamo dimenticare che non tutti i politici coinvolti sono ricchi come i parlamentari, ci sono anche consiglieri o sindaci di piccoli Comuni che ricevono indennità e gettoni minimi, che magari ci rimettono togliendo tempo al proprio lavoro principale. Quei tre parlamentari che hanno preso il bonus hanno insultato soprattutto loro.

