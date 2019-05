Boom della Lega: il Carroccio sfonda in Piemonte, Pd primo partito a Torino, 5S dimezzati

Ultimato lo spoglio delle schede per le Europee: sono dunque definitivi, in Piemonte, i risultati dello scrutinio. Con la Lega che diventa il primo partito della regione, con il 37,1% dei voti, seguita dal Pd, che con il 23,9%% sorpassa il Movimento 5 Stelle, scivolato al 13,2%.

FORZA ITALIA AL 9%, FDI AL 6%

Forza Italia si attesta al 9,08% e Fratelli d’Italia sfiora il 6 % (5,98%). Sotto la soglia di sopravvivenza +Europa – Italia in Comune che conquista il 3,3% dei voti, Europa Verde (2.31%) e La Sinistra (1,5%).

GLI ALTRI SOTTO L’1%

Sotto l’1% ci sono Partito Comunista (0,94%), Partito Animalista (0,81%), Popolo della Famiglia (0,57%), Casapound (0,36%), Popolari per l’Italia (0,26%), Partito Pirata (0,26%), Forza Nuova (0,15%) e Autonomie per l’Europa (0,14%).

RISCOSSA PD, TONFO DEI 5S

Venendo al risultato di Torino, da segnalare la rimonta del Pd che nel 2016 fa incassò una sonora sconfitta alle amministrative stravinte dai 5Stelle, e che invece, in questa tornata, si laurea primo partito del capoluogo con il 33,47% delle preferenze. Tonfo invece per i 5 Stelle, il partito della sindaca Chiara Appendino, scivolati dal 30,01% delle Comunali allo 13,33% di oggi. Praticamente dimezzati.

LORUSSO: RISULTATO CHE CI SPRONA

“Un risultato che ci sprona ad andare avanti con ancora maggior determinazione di prima. Non solo il Pd è il secondo partito a livello nazionale e supera il M5S. A Torino il Pd si consolida come primo partito con oltre il 33% crescendo rispetto al 2016 e al 2018 e più che doppiando il M5S di Appendino che dimezza i voti e va ben sotto il 14%” commenta, sui social, il capogruppo Pd in Comune Stefano Lorusso.