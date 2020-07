Boom di depressione da lockdown: in Piemonte ci sono 100mila malati

L’isolamento tra le quattro mura, la perdita di attività sociali, il crollo degli affari, la malattia che fa capolino o un famigliare colpito dal Covid che addirittura muore per l’infezione, non partecipare al funerale per questioni di sicurezza ma sentire bussare alla porta e ricevere soltanto le ceneri. La pandemia da Covid e il lockdown hanno lasciato un segno drammatico: uno strascico di traumi che si traducono in disturbi di depressione che riguardano chi in maniera lieve, chi in modo gravissimo fino al punto di decidere di farla finita.

I dati fanno tremare. «Durante la pandemia sono state centinaia le richieste di aiuto e ne arrivano tutt’ora» spiega sconcertato il professor Vincenzo Villari, direttore del dipartimento di neuroscienze e salute mentale della Città della Salute e della Scienza di Torino. «Quasi 100mila piemontesi soffrono di depressione maggiore, la forma più grave e invalidante della malattia, di cui circa 11mila non rispondono ai trattamenti».

Dati arrivano anche dal team di psicologia dell’emergenza dell’Asl To3: 298 le richieste di aiuto prese in carico fra marzo e giugno per situazioni di disagio e di difficoltà legate all’epidemia, con un totale di 1.737 prestazioni erogate fra colloqui e sedute, a distanza o in presenza. In tre casi su quattro (73,5%) si è trattato di persone che per la prima volta hanno cercato un sostegno psicologico. Disturbi ansiosodepressivi, fobie, somatizzazioni, attacchi di panico legati alla paura del contagio e allo stress generato dal lockdown i disturbi riscontrati più frequentemente. Inoltre, 78 hanno avuto un parente ammalato o hanno avuto un lutto Covid in famiglia, 35 sono stati direttamente pazienti Covid.

La questione scotta e la Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere questa mattina ha aperto sul web la tavola rotonda che ha riunito i massimi esperti piemontesi e le società scientifiche. «Obiettivo: promuovere a livello nazionale il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della depressione” e portare alla luce i principali nodi cruciali: difficile accesso alla diagnosi che per questo diventa tardiva, cure non sempre appropriate, mancanza di psicologi e di una rete più forte e coesa per rispondere alle richieste di aiuto» spiega la presidente Francesca Merzagora.

«È essenziale la sensibilizzazione dei medici di medicina generale per favorire la diagnosi e l’intervento precoce che, nei casi non complicati, è di loro pertinenza – conclude il professor Villari -. Le psicoterapie per la depressione basate sulle evidenze dovrebbero essere disponibili per tutti come anche programmi di prevenzione primaria e secondaria per le persone, le famiglie e gli ambienti a rischio».