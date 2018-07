Boom di colpi notturni in casa. Derubato anche un maresciallo

Non si può parlare di emergenza criminalità, ma poco ci manca. In Valle Orco, alle porte del Gran Paradiso, la gente, da qualche tempo, non vive con quella tranquillità tipica della montagna, e la colpa è dei furti in appartamento, che sono in netto aumento e a volte vengono consumati con le persone che dormono all’interno.

TRA LE VITTIME ANCHE UN MARESCIALLO

Tra le vittime dei ladri, anche un maresciallo: l’ex comandante dei carabinieri di Pont, che ha ricevuto una “visita” notturna nella sua abitazione. I soliti ignoti si sono accontentati di salumi e altri cibi, poi, viste le foto, hanno realizzato che la casa era di un carabiniere e hanno preferito fuggire senza rovistare oltre. Una situazione che inizia a destare un certo disagio nella popolazione tanto che gli amministratori della valle si sono incontrati per decidere tutti insieme il da farsi.



INCONTRO “INFORMALE” TRA GLI AMMINISTRATORI

«Si è trattato di un incontro informale al quale hanno preso parte anche gli organi di polizia ai quali va il nostro plauso. Ma con le risorse attuali anche per loro diventa difficile prevenire i furti che purtroppo sono in aumento nella valle, al pari delle segnalazioni di personaggi sospetti che si aggirano nelle frazioni isolate -, afferma il primo cittadino di Sparone Anna Bonino -. Come amministratori siamo pronti a promuovere una serie di incontri con i cittadini per prevenire il fenomeno che è monitorato dal nostro discreto sistema di video sorveglianza. Ripeto, non siamo in emergenza, ma una certa preoccupazione c’è ed è innegabile che la gente abbia paura di trovarsi i ladri in casa con conseguenze che possono anche essere pericolose».

A LOCANA I FURTI DIVENTANO UN “CASO”

La situazione non cambia in alta valle. A Locana, il centro maggiore, la situazione furti diventa un caso. In una notte, come conferma il sindaco Giovanni Bruno Mattiet, si sono consumati ben otto furti, tutti nei pressi della statale 460 per avere una migliore via di fuga. Quasi una sorta di spedizione dei banditi nel piccolo comune montano, noto per l’offerta di incentivi economici per chi si trasferisce in valle Orco con figli in età scolare. Qui i cittadini ormai esasperati non parlano di ronde, ma annunciano una sorta di sorveglianza silenziosa che giri per il paese.

COLPI CONSUMATI MENTRE LE VITTIME DORMIVANO

«Alcuni di questi furti si sono consumati con le persone all’interno mentre dormivano – afferma il sindaco Giovanni Bruno Mattiet-. Sono esterrefatto e sento la gente molto preoccupata. Come sindaco non posso fare altro che scrivere hai comandanti dell’arma, al Prefetto e tutti gli enti interessati. Siamo in emergenza, e una situazione del genere non era mai accaduta.