Boom di iscrizioni per Miss Italia. E i piccoli borghi entrano in festa

Un’altra edizione da record quella piemontese di Miss Italia 2018. Edizione che ha registrato un nuovo boom di adesioni. Sono infatti 400 le ragazze accorse dalle province piemontesi e dalla Valle d’Aosta. «Le iscrizioni – conferma Vito Buonfine, agente regionale del concorso – mantengono il trend positivo degli anni passati, andando così a confermare il forte radicamento territoriale della manifestazione di bellezza più famosa del nostro Paese».

Dopo un lungo cammino, iniziato il 26 maggio a Valdengo e conclusosi sabato scorso a Nole (con la vittoria di Federica Martina, eletta, Miss Nole, prima di lei a Pianezza fu eletta Gloria Venturino, Miss Miluna), nel corso delle sette tappe provinciali in programma, sono stati decretati i nomi delle quarantadue ragazze che accederanno direttamente alle fasi regionali. La prima si terrà, come da tradizione, a Borgaro con la proclamazione di Miss Equilibra Piemonte e Valle d’Aosta. Seguirà poi il 4 agosto Giaveno con l’elezione di Miss Cinema, domenica 19 a La Thuille e altre date ancora in fase di definizione che troveranno spazio al Camp Zero Hotel di Champoluc, il Cava Restaurant di Baveno, sul lago Maggiore, e un paio in provincia di Asti. Location in cui le reginette si contenderanno i nove titoli in palio: Miss Piemonte, Miss Valle d’Aosta, Miss Equilibra, Miss Miluna, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Eleganza, Miss Sport, Miss Cinema e Miss Sorriso. Le selezioni provinciali 2018 sono state, però, anche attente a ridare voce e visibilità ai piccoli borghi, come la prima di scena a Valdengo nel biellese e quella del 16 giugno a Cossano Canavese. «Quest’anno – sottolinea Buonfine – abbiamo prediletto i piccoli comuni. Abbiamo, infatti, deciso di sposare questa causa con l’intento di animare l’estate piemontese arrivando in quei luoghi dove abitualmente vengono proposti meno eventi».

Miss Italia 2018 è anche un’edizione all’insegna della sicurezza. «Dopo i fatti di piazza San Carlo – aggiunge l’agente regionale – le norme che riguardano l’organizzazione degli eventi all’aperto si sono fatte più stringenti. I costi e le responsabilità a carico delle amministrazioni locali sono aumentati e noi abbiamo dovuto fare i conti con la realtà, nonostante la popolarità e il prestigio del marchio che rappresentiamo».

Alle dichiarazioni di Buonfine fanno eco quelle di Alberto Avetta, sindaco di Cossano Canavese. «I comuni, già penalizzati dai tagli imposti dal governo centrale, ora si trovano a dover fare i conti anche con la normativa sulla safety e sulla security. Un grosso problema dal punto di vista burocratico ed economico soprattutto per le nostre piccole comunità». Ma nonostante tutto il tour piemontese ha voluto investire e coinvolgere queste realtà, fatte da poche centinaia di anime, mai state protagoniste di uno spettacolo come questo. Un’occasione per dare spazio anche a quelle bellezze territoriali magari meno conosciute.