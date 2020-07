Boom di truffe dello specchietto a Torino: un arresto e due denunce

Truffa dello specchietto sventata dalla polizia a Torino. Intorno a mezzogiorno di ieri personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio nella zona Cit Turin ha notato in via Casalis una donna sulla settantina parlare con un ragazzo seduto all’interno di una BMW serie 1 di color bianco ferma in doppia fila; al passaggio della Volante, il giovane si è irrigidito e ha smesso di parlare con l’anziana.

Pertanto, gli agenti si sono fermati per chiedere cosa stesse succedendo e per l’appunto la signora ha riferito che poco prima, mentre stava transitando sulla via a bordo della propria utilitaria, aveva superato una BMW parcheggiata in doppia fila, dopodiché ha sentito un colpo secco. Dall’auto è sceso un giovane che le ha fatto segno di accostare immediatamente, dandole la colpa del danneggiamento del proprio specchietto lato guida, chiedendole di compilare il CID o in alternativa di aggiustare le cose con una somma in denaro contante di 240 euro.

Gli agenti hanno appurato però che non vi era alcun danneggiamento o graffio sulla carrozzeria e nemmeno nello specchietto dell’auto della donna compatibile con il danno lamentato dal giovane, che invece aveva lo specchietto dell’auto completamente divelto. A fronte di queste forti incongruenze e accertati i precedenti del 19enne, appartenente a una nota famiglia di “caminanti” provenienti dal Siracusano, i poliziotti hanno proceduto al suo arresto in flagranza per tentata truffa aggravata.

Il fenomeno della cosiddetta “truffa dello specchietto” è ben noto e monitorato dagli operatori della Polizia di Stato di Torino che, proprio negli ultimi giorni, hanno concluso un’articolata attività d’indagine su una coppia di coniugi appartenenti al medesimo clan. L’attività, condotta dagli investigatori del Comm.to Borgo Po, è scaturita da un controllo effettuato il 10 giugno scorso in via Lodovica. In quel frangente, una signora di 65 anni era stata appena avvicinata, dopo aver parcheggiato l’auto, da un uomo che le aveva detto di aver appena strisciato la sua auto; difatti, le mostrava una riga lungo la fiancata e lo specchietto divelto.

Sua moglie, che era rimasta in auto, simulava di essere in preda a un attacco di panico per il sinistro e il conducente chiedeva alla donna se volesse procedere col Cid, chiedeva di andare a vedere se ne aveva un modulo in auto, quando arrivava personale del Comm.to Borgo Po a interrompere la truffa. Gli autori del fatto venivano identificati: una donna di 27 anni e un uomo di 31, entrambi residenti a Noto (SR), con numerosissimi precedenti specifici per truffe commesse in tutta Italia utilizzando proprio lo stratagemma dello specchietto rotto.

Entrambi sono risultati già colpiti da foglio di via obbligatorio dal comune di Milano e, per quanto riguarda l’uomo, anche dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per un anno disposta dal Tribunale di Torino nel periodo giugno 2015/maggio 2016. I poliziotti del Comm.to Borgo Po li hanno denunciati per la tentata truffa commessa ai danni della signora; inoltre, il Questore De Matteis ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino per un periodo di tre anni.