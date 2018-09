Da strada Settimo a Candiolo, dalla Pellerina a corso Unità d’Italia: E poi corso Francia, San Salvario, corso Orbassano… A scorrere la mappa della prostituzione in strada, Torino appare come un immenso bordello a cielo aperto. Italiane, ragazze dell’est europeo che arrivano dalla Romania, dall’Ungheria, dall’Albania e dalla Russia, marocchine, nigeriane, cinesi. C’è il mondo in questa vergogna che ci trasciniamo da decenni, ingrassando la malavita e ignorando violenze, segregazioni, stupri. E omicidi. Ma non solo: Internet, nel silenzio assordante della rete, ha aggiunto i bordelli clandestini.

Basta un’occhiata ai siti a luce rosse per contare altre centinaia di giovani donne in vendita. Poi ci sono i centri massaggi rigorosamente con gli occhi a mandorla. E se ci aggiungiamo le ragazze robot, per le quali pare ci siano già mesi di liste di attesa, allora vuole dire che abbiamo toccato il fondo. Meglio i quartieri del sesso, meglio, di gran lunga, farla finita con i finti perbenismi e riaprire le case chiuse. La polizia e i carabinieri sbeffeggiati dal turnover delle squillo che rendono praticamente inutili le retate, potrebbero dedicarsi ad altro. E noi, forse, recupereremmo i nostri viali, i parchi, la quiete di certi quartieri che di notte, e non solo, sono invasi dalla malavita. Dobbiamo reagire. Ma registriamo solo silenzi imbarazzati quando vengono alla luce certi numeri e si disegna la mappa del vizio, proprio come si potrebbe fare per i supermercati o per le palestre. C’è da temere che l’indifferenza di fronte a questa realtà che offende prima di tutto le donne, celi ben altro. Ossia un interesse, peggio una connivenza, con chi dal vizio trae guadagni enormi. Possibile esista, tra le tante, persino la mafia dei perbenisti?

fossati@cronacaqui.it