Borgaro, due scuole evacuate per una sospetta fuga di gas

In 700 tra studenti, insegnanti e personale allontanati in via precauzionale: l'allarme è rientrato dopo poco

A causa di una sospetta fuga di gas due scuole, questa mattina, sono state evacuate in via precauzionale a Borgaro Torinese. Si tratta della media ‘Carlo Levi’ e dell’elementare ‘De Fassi’ per un totale di circa 700 persone tra studenti, insegnanti e personale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e i tecnici di Arpa Piemonte per gli accertamenti di rito.

L’allarme è rientrato al termine delle verifiche: non c’era nessun pericolo derivante da gas metano, per cui le persone allontanate hanno potuto far ritorno a scuola.