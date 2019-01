Borgaro, troppa gente al veglione di Capodanno: i carabinieri interrompono la festa

I carabinieri hanno interrotto i festeggiamenti dell’ultimo anno all’hotel Atlantic di Borgaro Torinese: alla serata “Capodanno extranight” erano troppi i partecipanti che occupavano l’area adibita a discoteca. L’organizzatore dell’evento, un imprenditore di 39 anni, è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni dell’autorità in relazione alle presenze. Alla serata, in via Lanzo 163, hanno partecipato 900 persone a fronte di una capienza massima di 450. Denunciato per detenzione a fini di spaccio anche un magazziniere 23enne non legato all’organizzazione della serata: i carabinieri hanno trovato diverse dosi di marijuana, hashish, cocaina e un bilancino di precisione.