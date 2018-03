Giustizia a tre velocità

Più che di giustizia a due velocità, questa volta mi azzarderei a parlare di tre velocità. E’ il caso della signora Annamaria, il cui incubo dura da quasi quattro anni ormai, ossia da quando si è ritrovata accusata di stalking nei confronti della nuova compagna del suo ex marito, venendo addirittura arrestata.

Un provvedimento veloce, perché la denuncia pareva circostanziata. E più veloce ancora l’azione dei servizi sociali, che portarono via i tre figli della signora. Adesso, la giustizia penale, con i suoi ritmi ordinari, ha stabilito che la signora non solo è innocente, ma la vera colpevole è l’accusatrice che aveva ordito un piano complesso per incastrarla.

E la sezione civile del tribunale, finalmente, potrebbe esprimersi per riaffidare i tre bambini (che ora vivono con il padre, il quale continua ad abitare con l’imputata peraltro) alla madre. Non prima, però, di aver perso altro tempo con una nuova perizia sulla sua capacità genitoriale e adempimenti burocratici.

Domanda forse un poco ingenua: non bastava che fosse dimostrata l’innocenza della madre, occorreva la prova della colpevolezza dell’accusatrice? E fortuna che ci si muove senza aspettare la sentenza definitiva. Tre velocità diverse per altrettante parti di una unica entità che dovrebbe chiamarsi giustizia. Qualcuno riesce a spiegarlo a questi tre bambini?