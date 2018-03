Il mistero del volto

Anche il mistero è un motivo di venerazione. Quello della Sindone, in particolare, con gli interrogativi sulla sua origine, sulla sua datazione, sulla particolarità della formazione di una immagine che rischia in realtà di dissolversi. Per la Chiesa, non si tratta in termini stretti di una reliquia, bensì di un oggetto, appunto, «venerabile».

Fede e scienza, come due facce della medesima medaglia, venerano ugualmente quel telo di lino e, almeno nel secondo caso, cercano di giungere a delle risposte. Ecco allora esami, ricostruzioni tridimensionali, statue per ricostruire il volto e l’aspetto di un uomo sicuramente torturato, morto in croce, capace però di sopportare due giorni di digiuno, flagellazioni, percosse, stress da interrogatorio e disidratazione.

Ci chiediamo allora quanto era davvero alto quest’uomo. Torreggiante come ci appare in molte immagini pittoriche? Più vicino al metro e novanta del Jim Caviezel de “La passione di Cristo” o al metro e settantesette del Robert Powell del Gesù di Zeffirelli? O magari era un uomo piccolo dagli occhi chiari e tristi ma dal carisma inimmaginabile come il Ted Neeley di Jesus Christ Superstar.

Vangeli alla mano, sappiamo che chi ne voleva la morte aveva bisogno del bacio di Giuda per riconoscerlo, e i suoi discepoli non lo riconoscevano da risorto. Questa, forse, l’eredità che ci spinge a sollevare il velo su quel volto, il cui profondo mistero è la sua umanità.