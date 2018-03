L’ospite sgradita

Chissà perché ogni anno, quando si celebra l’anniversario della strage di via Fani e del sequestro di Aldo Moro la mia penna è restia ad uscire dal calamaio. Me lo chiedo da sempre, o meglio da quel giorno in cui, inviato della Gazzetta del Popolo, in via Fani c’ero anch’io.

Confuso come tutti, incredulo di fronte a un assalto feroce che di fatto segnava il punto più alto della guerra brigatista allo Stato. Una storia tragica che mi ha segnato e per la quale ho sempre scelto il silenzio, piuttosto che la parola. Se oggi scrivo è per il fastidio, quasi fisico, di ospitare come torinese una degli assassini di Aldo Moro.

Quella Barbara Balzerani che sale in cattedra in un centro sociale come un’ospite d’onore per presentare il suo libro. E lo fa con l’arroganza di chi sa provocare definendo le vittime del terrore come mestieranti, “figure strambe che hanno il monopolio della parola”. Monopolio che fa suo, la Balzerani, in un ambiente che la celebra come un’eroina. Proprio come capitò per Renato Curcio, più o meno dieci anni fa. Non ditemi che questa è storia.

Non c’è ravvedimento di quei fatti, degli omicidi, del sangue, della stratosferica violenza di strappare un uomo alla sua casa, agli amici, al partito e al Paese, prima di giustiziarlo. E di sparare a servitori dello Stato come se fossero bestie destinate al macello. Non c’è ombra di pentimento. Anzi, esaltazione pura. Come ai tempi (1985) quando la Balzerani ricercata da tutte le polizie, era definita la “primula rossa”.

Certo, si dirà, lo scorrere degli anni mitiga i ricordi. Ma Torino non può dimenticare gli agguati, gli omicidi di uomini probi e poi il processo interminabile che ne seguì. Per questo forse certe rievocazioni di una storia che non avremmo mai voluto scrivere feriscono e indignano. E soprattutto preoccupano per l’esempio che discende da questi revival e che arringa platee di giovani a cui il termine “rivoluzione armata” potrebbe scaldare il cuore. In nome di un antifascismo usato solo per accendere la violenza di piazza.

