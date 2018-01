Non fatevi influenzare

Temo di essere la persona meno indicata per parlare dell’influenza e del caos negli ospedali. Confesso che dal medico ci vado il meno possibile: ho paura di entrare in sala d’aspetto con un semplice raffreddore e uscirne con una influenza conclamata in tutta la sua virulenza, frutto di qualche scambio di bacilli negli ambienti comuni.

E quando sono in quelle condizioni, da buon maschio lamentoso, rimango a letto come un penitente e l’ultima cosa al mondo che mi viene in mente è di alzarmi per andare al pronto soccorso. Ahimé, lo sappiamo: è inverno e normalmente d’inverno l’influenza miete vittime a ritmo esponenziale.

Certo quest’anno pare che stiamo stabilendo una qualche forma di record, alla faccia della maggiore copertura vaccinale inseguita dalla sanità regionale. I medici, invece, sono sempre gli stessi. Quelli ospedalieri in trincea, quelli di famiglia a rispondere al telefono e alle richieste di intervento a un ritmo tale che diventa difficile fare delle visite.

Poi c’è la guardia medica, cui non viene garantito neppure un servizio di trasporti adatto per poter operare con celerità. E ogni volta ci troviamo qui a fare i conti con i pronto soccorso intasati, il rimbalzo di accuse tra camici bianchi, l’auspicio di piani di concertazione, dell’apertura di più ambulatori e via discorrendo. Finiremo per convincerci che la colpa è di chi si ammala.