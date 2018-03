I tedeschi brava gente. Soprattutto quando si tratta di proteggere un principe dell’industria e in particolare quel tale Harald Espenhahm, il Marchionne della Thyssen che come ricorderete tutti è il primo responsabile dello spaventoso rogo che costò la vita a sette operai nello storico stabilimento di corso Regina Margherita.

Già perché nonostante le richieste di estradizione (Espenhahm deve scontare nove anni di galera), l’intervento del Governo, gli incontri bilaterali tra i magistrati, il manager è libero di lavorare e passeggiare, addirittura scortato.

Non solo: tanto per prendere tempo e soprattutto per prenderci ancora un po’ per i fondelli i giudici tedeschi hanno deciso che la sentenza di condanna definitiva (maggio 2016) non basta, ma occorre la traduzione di tutti gli atti e le sentenze dell’intero ciclo processuale.

Migliaia di pagine, un lavoro enorme che tuttavia sarà fatto. E forse a tempo di record. Poi si vedrà se i tedeschi, brava gente, rispetteranno gli accordi, oppure ne inventeranno un’altra.

Intanto, in Italia, c’è chi in galera c’è andato subito per il rogo della Thyssen, come il manager di stabilimento Marco Pucci che sta scontando la pena a Terni e che, prima di Natale, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica.

Già perché mentre il boss se la ride, a pagare sono soltanto due italiani, il Pucci e il suo collega Daniele Morone.

Deciderà il Presidente Mattarella, e su questo non ci pronunciamo. Ci limitiamo a registrare che lo strazio dei parenti delle vittime di fronte a una richiesta di perdono diventa rabbia. Ma allora per Espehahn che possiamo dire? Temiamo ancora una volta, dopo la vergognosa prigionia dei nostri marinai in India, il nostro Paese non trovi la forza di farsi rispettare a livello internazionale e anche dalla democratica Germania.

C’è da battere i pugni, o peggio. Ma noi, si sa, siamo davvero brava gente.