Dov’eravamo rimasti? Agli ultimi giorni del 2017 in cui ci scambiavamo gli auguri per un nuovo anno assieme, soprattutto quelli che si possa trattare di un anno veramente nuovo, che porti con sé quel che ancora manca.

Questi auguri li possiamo e dobbiamo formulare, scambiarceli tenendo presente anche quanto espresso dal presidente della Repubblica Mattarella e dal nostro arcivescovo Cesare Nosiglia. Entrambi hanno parlato di lavoro, della sua centralità. Monsignor Nosiglia ha usato anche una parola importante che spesso fa paura: giustizia. Giustizia nel mondo del lavoro, giustizia a ogni livello della società.

Non esiste necessità e augurio più importante, probabilmente. Perché si trova coinvolta l’intera comunità, la società. Per noi, la nostra Torino. Mi ha colpito che monsignor Nosiglia l’abbia definita «in apnea»: come se trattenesse il fiato per far passare l’ondata, oppure per prepararsi a una immersione da cui riemergere vincente.

Il peggio sarebbe un’apnea di paura, quel trattenere il fiato nel timore di quello che accadrà, nella speranza che faccia meno male di quanto si crede. Vorrei immaginare che si possa non respirare per l’attesa di una grande sorpresa, quella novità di cui parlavo prima. Una mera illusione? No, forse un sogno. E per farne avverare uno ci si impegna e si lavora duro. Anche questo è un augurio che possiamo scambiarci.