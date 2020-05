L'uomo, 60enne, è stato trasportato per controlli all'ospedale di Ciriè. E' cosciente ed in buone condizioni

Attimi di paura a Borgiallo, in via Belvedere. Un elicottero privato è precipitato tra i boschi, dopo un ribaltamento provocato da un impatto contro dei rami. A bordo c’era solo il pilota, illeso.

E’ accaduto intorno alle 18. L’uomo, 60enne, è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Ciriè, ma è cosciente ed in buone condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il pilota stava tentando di atterrare in prossimità della sua abitazione privata.