Borgo Dora. Il litigio finisce a coltellate: un ferito grave, arrestato 25enne

Violento diverbio tra due stranieri. La vittima è in codice rosso al Giovanni Bosco, in manette un cittadino somalo

Tensioni nel tardo pomeriggio di ieri in via Borgo Dora, a Torino. Due cittadini stranieri si sono resi protagonisti di una violenta lite finita a coltellate. I motivi del diverbio sono al vaglio degli inquirenti.

L’ACCADUTO

Responsabile un 25enne somalo, che ad un certo punto del litigio ha tirato fuori un coltello a serramanico lungo 15 cm (poi ritrovato dai poliziotti sotto un’auto) ed ha colpito con due fendenti la vittima, dandosi poi alla fuga. E’ stato stesso il ferito ad indicare la via agli agenti giunti sul posto, che hanno rintracciato il 25enne.

GRAVE LA VITTIMA

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco: verrà sottoposta a operazione chirurgica. La sua prognosi è riservata. Il cittadino somalo, invece, è stato arrestato per tentato omicidio. Occultati sotto i veicoli in sosta, inoltre, è stata ritrovata una sega da taglialegna dalla lunghezza di 175 cm. Secondo gli inquirenti l’arma sarebbe stata brandita dal reo con fare minaccioso.