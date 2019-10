Il Borgo contro la ciclabile: «Il progetto è pericoloso»

«La futura pista ciclabile Torino-Collegno decisa dal Comune è illegale e pericolosa». L’attacco arriva dai residenti di Parella a cui proprio non è andata a genio la decisione presa da Palazzo Civico di approvare il tracciato di 4 chilometri che collegherà piazza Bernini a Viale Certosa, passando per via Medici, via Asinari di Bernezzo, via Carrera e strada antica di Collegno.

Una scelta giudicata «irrispettosa» del Biciplan della Città di Torino che prevede invece la pista lungo via Servais. Tra i problemi sollevati: gli ingorghi che verrebbero a crearsi nelle vie già trafficate e lo spazio insufficiente a garantire il doppio senso di marcia delle biciclette. Inoltre, sempre secondo i residenti, i 200mila euro previsti dal bando, cofinanziato al 50% dalla Regione, non sarebbero sufficienti a garantire la realizzazione a regola d’arte di una ciclabile così lunga.

«Lo strumento del Biciplan – sottolinea Lorenzo Paparo del comitato Parella Sud-Ovest – è stato dichiarato “vincolante” dalla delibera del Consiglio comunale di marzo 2017, ed è quindi ingiusto che il Comune decida di approvare un altro tracciato. Inoltre – aggiunge Paparo – il progetto della ciclabile a doppio senso su strada antica di Collegno farebbe sparire 70 posti auto, creando così enormi problemi alla viabilità e al traffico. Cosa che non accadrebbe se passasse da via Servais, com’era stato stabilito».

Per il comitato Torino Bcps «la pista dovrebbe tirare dritto per corso Francia, collegandosi a quella già esistente». Come spesso accade la soluzione potrebbe stare nel mezzo, «ossia nel tracciato stabilito che è l’unico che può collegare Collegno con piazza Bernini e il centro città» dichiara il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato. Per fugare ogni dubbio, il 17 ottobre alle 18.30 si terrà un incontro pubblico sul tema nella sede circoscrizionale in via Servais.