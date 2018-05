Borgo San Paolo, crollo del soffitto dell’asilo: assolto l’amministratore dell’istituto

La struttura, montata nel 2006, collassò per il cedimento dei fili e dei chiodi di un fissaggio: secondo gli inquirenti vi furono delle carenze nei controlli

E’ stato assolto dall’accusa di disastro colposo l’amministratore delegato (all’epoca dei fatti) dell’asilo Borgo San Paolo, di Torino, processato per il crollo di un controsoffitto. L’incidente si verificò il 29 aprile 2013. Per l’imputato, difeso dall’avvocato Letizia Ferraris, la procura aveva chiesto una condanna a otto mesi. Il controsoffitto, montato nel 2006, crollò per il cedimento dei fili e dei chiodi di un fissaggio; secondo gli inquirenti vi furono delle carenze nei controlli.

UNA BIMBA ACCUSO’ PROBLEMI DI SALUTE

Alla fine delle indagini preliminari un dirigente e un imprenditore che aveva svolto dei lavori patteggiarono cinque mesi. La trentina di bambini presenti il 29 aprile 2013 fu allontanata da una suora alle prime avvisaglie del pericolo. Una bimba, all’epoca di sei anni, ebbe dei problemi di salute che secondo l’accusa erano riconducibili a un disturbo post-traumatico da stress; per controllare la fondatezza di questa ipotesi la difesa aveva chiesto una consulenza allo psichiatra Alessandro Meluzzi.