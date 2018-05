Borgo San Paolo, lite tra vicini finisce a coltellate: 73enne operato d’urgenza

Violento screzio in un condominio di via Venasca: arrestato l'aggressore, un uomo di 76 anni

Una lite tra anziani vicini di casa è finita nel sangue in un condominio al civico numero 5 di via Venasca, quartiere Borgo San Paolo. Un 76enne ha aggredito, per motivi al vaglio della polizia, un uomo di 73 anni, ferendolo con una coltellata al torace che ha perforato in modo profondo il polmone sinistro.

L’aggressione è avvenuta sul ballatoio, al secondo piano, e l’assalitore è stato arrestato. Stando alle testimonianze di altri vicini, i due avevano frequenti liti. Il 73enne, invece, è stato condotto all’ospedale Molinette. Le sue condizioni sono gravi, è stato intubato e sta per entrare in sala operatoria per un intervento d’urgenza.

L’uomo sarà operato dai chirurghi toraco polmonari Pier Luigi Filosso e Matteo Roffitella.