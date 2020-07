Borgo San Paolo, tre arresti e una denuncia per spaccio di droga [FOTO]

Coinvolta anche una donna in avanzato stato di gravidanza: sequestrate oltre 110 dosi di eroina e 4400 euro in contanti

L’attività d’indagine è partita dal controllo di un 38enne di nazionalità nigeriana in via Carrù, visto confabulare e cedere a un cittadino italiano qualcosa dietro il compenso di 30 euro. Durante la perquisizione dell’acquirente, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno rinvenuto un involucro contenente sette palline di eroina. Nelle tasche del pusher, invece, la somma di 280 euro, probabile provento dell’attività di spaccio nella giornata.

Gli agenti sono risaliti al palazzo in cui l’uomo viveva e hanno individuato l’alloggio a lui in uso. Dall’interno provenivano dei rumori e i poliziotti hanno deciso di accedere immediatamente. Nell’alloggio vivevano altre tre persone, connazionali dell’arrestato: la moglie e altri due uomini di 42 e 46 anni.

Poiché l’appartamento era adibito a centrale del confezionamento (verranno rinvenute oltre 110 dosi di eroina già confezionate, tre frullatori e sostanza da taglio, oltre 4mila euro in contanti), anche i due uomini all’interno dell’appartamento sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; la donna, in considerazione del suo avanzato stato di gravidanza, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.