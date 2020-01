Borgomasino, vigile del fuoco cade dal sottotetto: è all’ospedale di Ivrea

Il solaio dell'abitazione ha ceduto, fratture e contusioni per il volontario: non è in pericolo di vita

Un vigile del fuoco volontario, in servizio presso il distaccamento di Castellamonte, è rimasto ferito nel corso della notte in seguito al cedimento del solaio di un’abitazione al civico 2 di via San Martino, a Borgomasino.

I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere l’incendio del tetto dell’appartamento, provocato con tutta probabilità da un problema alla canna fumaria. Il tetto però ha ceduto e il vigile del fuoco è caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo.

Ricoverato presso l’ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita ma è sotto osservazione avendo riportato fratture e contusioni. Il rogo è stato poi spento. La zona del sottotetto dell’abitazione è stata dichiarata momentaneamente inagibile, in attesa di ulteriori valutazioni.