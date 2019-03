Borriello e Gilda Ambrosio pizzicati insieme a Milano

Marco Borriello e Gilda Ambrosio fanno sul serio? Già un mese fa il settimanale “Chi” aveva pubblicato alcune immagini dei due ragazzi ipotizzando che ci fossero lavori in corso per farli diventare una coppia a tutti gli effetti. E adesso a rilanciare la storia è la concorrenza, rappresentata da “Novella 2000”.

Secondo quanto racconta la rivista, fino ad oggi Marco e Gilda sono stati sempre molto attenti a non farsi scoprire, anche se entrambi vivono a Milano e quindi occasioni per vedersi possono essere molteplici. Anzi, secondo chi li conosce bene, effettivamente tra loro c’è del tenero già da qualche settimana anche se stanno aspettando il momento buono per uscire definitivamente allo scoperto perché conoscono molto bene le regole del gioco. Intanto però “Novella 2000” pubblica alcuni scatti di Borriello e della ex di Stefano De Martino (in fondo un po’ come Belen) a passeggio per le strade del capoluogo lombardo e poi in un locale della città. Atteggiamenti complici, come quando lei gli sussurra qualcosa nell’orecchio e ridono insieme di gusto. Ma soprattutto c’è la testa di lei posata sulla spalla dell’ex bomber che appare molto più di un semplice amico con il quale passare una giornata in piena libertà.

I due si sarebbero conosciuti l’estate scorsa a Ibiza, dove Borriello possiede una villa,

e avrebbero capito di avere molte affinità al di là delle comuni origini partenopee. Gilda infatti ha da sempre una grande passione per la moda, tanto da aver fondato

insieme all’amica Giorgia il marchio di moda “The Attico”. E il mondo della moda, come ideatore e disegnatore di capi tutti suoi, è anche il sogno di Marco che non ha

fatto mistero di voler pensare alla sua nuova vita dopo il calcio e sta cercando di trovare la via giusta per sfondare anche in questo campo. Stare vicino ad una già conosciuta, con più di 400mila follower, sembra una bella mossa.