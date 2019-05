Borsa col trucco e panciera per occultare la merce rubata: coppia di ladre beccata al supermarket

E' successo in via Agricola a Torino

L’ultima denuncia a loro carico risaliva allo scorso mese di marzo, per furto in concorso. Anche questa volta le due donne, italiane di 37 e 56 anni, entrambe residenti a Venaria Reale (Torino), hanno agito insieme, utilizzando lo stratagemma della borsa col doppiofondo e di una panciera in cui occultare la merce rubata.

IL COLPO AL CARREFOUR DI VIA AGRICOLA

All’interno del Carrefour di via Agricola, a Torino, qualche giorno fa, hanno tentato di rubare alcuni prodotti alimentari (capsule di caffè, vitello tonnato e altro), pagando alle casse solo due bibite per non destare sospetti. Un addetto alla vigilanza le ha, però, notate prelevare altri articoli. Quindi, una volta oltrepassate la casse, ha chiesto loro di fermarsi e mostrare il contenuto della borsa.

LE LADRE BECCATE DALLA POLIZIA

La coppia di ladruncole, a questo punto, ha spintonato il vigilante e lo ha insultato, cercando di guadagnare l’uscita. Ma è stato tutto inutile. Grazie anche all’intervento di altre persone presenti nel supermercato, le due donne non sono riuscite a fuggire e sono state beccate dagli agenti della squadra volante tempestivamente giunti sul posto e arrestate per rapina in concorso.

SEQUESTRATA LA BORSA CON LA REFURTIVA

A carico della coppia di malviventi sono emersi numerosi precedenti di polizia per reati di simile natura. Gli agenti hanno sequestrato a loro carico una borsa da donna appositamente ritagliata (al suo interno) in modo da ricavarne un doppiofondo ed una panciera ove era stata occultata fraudolentemente la merce razziata poco prima.