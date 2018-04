Borseggia un’anziana sul bus, scende e trova i vigili ad attenderla. Arrestata

Borseggia un’anziana sul bus, ma quando pensa di averla fatta franca si imbatte nei vigili urbani e per lei scatta l’arresto. E’ successo questo pomeriggio, poco dopo le 16.30, in piazza XVIII Dicembre a Torino. La ladruncola, una 47enne di nazionalità rumena, appena scesa da un pullman della linea 56 diretto verso il capolinea di Grugliasco, è stata bloccata da una pattuglia di agenti del Reparto Operativo Speciale della polizia municipale torinese, in quel momento impegnata nell’ambito dei frequenti e continui controlli denominati “Linea sicura“.

ARRESTATA: DOVEVA SCONTARE 5 MESI

I “caschi bianchi” in abiti borghesi, hanno notato la donna, una vecchia conoscenza, e l’hanno seguita sino a quando, sicura di non essere vista, questa ha messo a segno il furto rubando il portafoglio dalla borsa di una passeggera del bus. Bloccata, la 47enne è stata condotta nei locali del comando della municipale in via Bologna 74. Identificata, è stata arrestata. Sul suo capo, oltre a numerosi identici precedenti pendeva infatti anche un ordine di carcerazione per una pena da scontare di 5 mesi.

SEQUESTRATI COLTELLO E BANCONOTA FALSA

La malfattrice è stata appena accompagnata in una cella della casa circondariale Lorusso e Cutugno. Gli agenti, inoltre, le hanno sequestrato un coltello e una banconota da 50 euro falsa che questa “conservava” nella propria borsa.