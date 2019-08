Botte e minacce alla compagna, lei scappa e chiama la polizia: arrestato

Violenze, minacce. Due anni e mezzo di sofferenze. Tanto è durata la convivenza tra un uomo e la sua malcapitata compagna. Una convivenza caratterizzata da aggressioni e promesse di cambiamento. Lui, un 38enne italiano, rincasava quasi sempre ubriaco o sotto l’effetto della droga, passando facilmente dagli attacchi verbali e le minacce di morte alle mani.

COLPITA CON UNA BOTTIGLIA

La donna, in una circostanza, era stata anche colpita dal lancio di una bottiglia di birra che l’aveva ferita alla testa. Violenze che lei non aveva mai denunciato. Addirittura, secondo quanto poi riferito alle forze dell’ordine, il marito violento girava in casa con un coltello assicurato al collo mediante una catenina. la compagna, per paura, spesso glieli nascondeva o li buttava nella spazzatura, ma lui puntualmente ne ricomprava di nuovi.

L’ULTIMA AGGRESSIONE

L’ultima aggressione risale a circa una settimana fa, quando, sempre dopo l’abuso di sostanze alcoliche il 38enne si è scagliato contro la donna, colpendola al volto con un pugno e poi strattonandola violentemente.

LEI CONTATTA LA POLIZIA

La convivente, ormai esausta, ha preparato velocemente una piccola valigia ed è scappata in strada dove ha contattato la polizia. In men che non si dica sul posto si sono precipitati gli agenti del locale commissariato e per l’aggressore sono scattate le manette.

TROVATE ARMI IN CASA

All’interno dell’appartamento teatro di tante violenze, in zona San Paolo, gli agenti hanno trovato diverse armi tutte con alterazione delle canne: risultavano prive del tappo rosso di sicurezza. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato anche denunciato per detenzione e porto abusivo di armi e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.