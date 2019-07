Botte e umiliazioni ai bambini. L’ippoterapeuta è condannato

Tre anni e otto mesi è la condanna stabilita dal Tribunale di Torino nei confronti di Paolo Franchino, 46enne responsabile di un centro di ippoterapia a Piossasco, ritenuto colpevole di maltrattamenti, abuso di mezzi di correzione e abbandono di minore. Il processo è nato dalle denunce di alcuni genitori che avevano trovato i loro figli (con problemi di disabilità fisica o mentale) in pessime condizioni. Il tribunale ha tuttavia escluso l’aggravante della aver compiuto questi fatti su minori con disabilità. A giugno il sostituto procuratore Fabiola D’Errico aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione. Le famiglie di quattro bambini, assistite dagli avvocati Anna Ronfani, Marcello Ronfani e Anna Cagia, si sono viste riconoscere il diritto a un risarcimento provvisionale con somme comprese tra i duemila e i 10mila euro. Franchino, difeso da Chiara Luciani, è stato inoltre sospeso dai pubblici uffici per cinque anni.

Il contatto con i cavalli avrebbe dovuto essere una sorta di cura per i piccoli disabili, aiutandoli a migliorare comunicazione e aspetti relazionali ma, secondo le accuse, la realtà sarebbe stata ben diversa. Le indagini infatti avrebbero portato a galla una serie di episodi terribili a cui sarebbero state sottoposte le piccole vittime. Secondo le testimonianze, ai piccoli sarebbe stata tappata la bocca con lo scotch, alcuni sarebbero stati colpiti con il frustino dei cavalli, altri legati a una sedia. Un minore sarebbe stato picchiato e abbandonato in un prato sotto gli occhi di alcuni automobilisti allibiti che avrebbero poi costretto l’imputato a tornare sui propri passi e a riprenderlo. Lo stesso gestore non si sarebbe neanche preoccupato di dare l’allarme per un bambino di quattro anni che si era perso nel bosco mentre un’altra mamma ha raccontato di aver trovato il figlio di tre anni sotto il sole per punizione. Il tutto aggravato dal fatto che alcune delle vittime, a causa della loro disabilità, non potevano parlare e raccontare cosa stava succedendo.

Del caso si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” che aveva intervistato il terapista che sta seguendo i bambini per superare i traumi vissuti nel centro.