Botte e violenze in famiglia. Quattro arresti in poche ore

Giaveno, Chivasso, Moncalieri, Torino. Quattro città collegate da un unico, odioso filo rosso: quello della violenza in famiglia. Mamme, mogli, fidanzate, ma anche figli, tutti accomunati dallo stesso incubo, dalla paura di non potersi sentire sicuri e protetti nemmeno nelle proprie case e per questo doppiamente vittime.

Sono quattro i casi di maltrattamenti in famiglia che nelle ultime 48 ore hanno visto intervenire l’Arma dei carabinieri e che hanno portato all’arresto di altrettanti uomini. A Giaveno, i militari della stazione locale hanno arrestato un italiano di 49 anni per aver aggredito verbalmente e maltrattato la madre di 80, al culmine di un litigio. A chiamare il 112 sono stati i vicini, preoccupati per l’ennesima lite tra madre e figlio. Umiliazioni e prepotenze che duravano ormai da tempo, ma che l’anziana non aveva mai avuto il coraggio di denunciare.

