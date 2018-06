Bottega Flegrea – La Campania nel cuore per le pizze più veraci

La cultura partenopea in tavola non si improvvisa, è fatta di arte antica e di ricerca dei prodotti migliori. Quelli che non mancano alla Bottega Flegrea in corso Francia 93, pizzeria che ha la Campania nel suo Dna. Merito di Carmine Serra, una laurea in marketing e una passione per il settore alimentare che ha messo a frutto prima in Francia e poi, una volta tornato, a Rivoli. Il 23 giugno la Bottega Flegrea festeggerà il suo primo anno di vita, ma è già diventato un locale immancabile per gli amanti della pizza napoletana:

«In squadra ho voluto tutti ragazzi napoletani, a cominciare dai pizzaioli, e tutti i prodotti sono originali dalla mozzarella fiordilatte e di bufala all’olio extravergine. Lo è persino il forno rigorosamente a legna. E i nostri impasti lievitano a lungo, come è giusto che sia».

Così la Bottega Flegrea, che ha deciso di concentrarsi soltanto su pizze, “panuozzi” di Gragnano oltre a fritti come le chiacchiere, sforna bontà a ripetizione dalle 18.45 alle 23.30 dal martedì al giovedì allungando l’orario alle 24 dal venerdì alla domenica. Nel menù spiccano la “Pummarulella Gourmet” a base di pomodorini gialli e pomodorini del Piennolo con ricotta salata, la “Parmigiana” con il classico piatto a base di melanzane che viene preparato in anticipo e cotto in forno, la “Tarantella” con mozzarella di bufala, salsiccia e pomodori secchi, il calzone con ricotta e “cicoli”. E ancora, dolci di produzione propria come la pastiera ma anche di una nota pasticceria napoletana con zeppole, babà, sfogliatelle e altro.

Il locale ha una cinquantina di posti e quindi nel weekend c’è anche un doppio turno (alle 20 e 21.30) per i clienti prenotati, ma presto arriverà il dehors. E intanto la Bottega Flegrea è già stata scelta per due volte da Eataly andando a cucinare anche al Lingotto. Una collaborazione che continuerà anche nel prossimo futuro.

Contatti per prenotazioni: 011.9592797