Bottega Granel – All’emporio dove tutto è genuinoe senza sprechi

La Bottega Granel in via Spanna 18 è un emporio biologico ma non solo, con grande attenzione per i prodotti italiani ma non solo, con canali d’acquisto trasparenti ma non solo. Soprattutto è un progetto unico, senza bisogno di franchising, di Haltz e Francesca che hanno realizzato il loro sogno, quello di ottimizzare le risorse senza creare sprechi e rifiuti inutili. Così vendono pasta e riso, legumi e cereali, frutta secca disidratata, tisane, tè e farine tutto sfuso e a peso.

«E abbiamo sempre un consiglio speciale per i nostri clienti perché in alcuni casi si tratta di prodotti particolari che meritano attenzione e spiegazioni. Inoltre dedichiamo molta attenzione all’alimentazione della prima infanzia e dei bambini a cominciare dai legumi decorticati per lo svezzamento».

La Bottega apre dal martedì al sabato (9-13, 15.30-19.30). Contatti: 011.4276188.